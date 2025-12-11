Корбут рассказал об итогах работы Омского горсовета в 2025 году

Городской бюджет удалось увеличить на 7 миллиардов, депутаты побывали в зоне СВО и всесторонне поддержали ветеранов боевых действий.

Omskinform.ru

Сегодня, 11 декабря, руководители Омского горсовета на традиционной пресс-конференции подвели итоги работы депутатского корпуса в уходящем 2025 году и очертили планы на весеннюю сессию 2026 года.

По словам спикера ОГС Владимира Корбута, 2025 год, объявленный президентом Годом защитника Отечества, ознаменованный 80-летием Великой Победы и статусом Омска в качестве молодежной столицы, стал периодом напряженной работы горсовета. Все намеченные планы были выполнены: проведено 16 заседаний горсовета, принято 114 решений и более 300 постановлений. Профильные комитеты провели 99 заседаний, рассмотрев свыше 500 вопросов. Особо отмечено активное использование системы видео-конференц-связи (ВКС) для удаленного доступа депутатов.

Важнейшим результатом работы стало девятикратное внесение изменений в бюджет Омска, который благодаря усилиям губернатора региона Виталия Хоценко, привлекшего более 7 миллиардов рублей из федерального центра, вырос с 39,2 до 46,3 миллиарда рублей.

Omskinform.ru

– Депутаты активно участвовали в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Городской совет принял решение о присвоении звания «Почетный гражданин» участникам Великой Отечественной войны, и 34 ветерана его получили. Всесторонняя поддержка оказывалась участникам специальной военной операции. Более половины депутатов ОГС побывали «на ленточке», посетили подразделения, где омичи выполняют свой долг по защите Родины, доставили гуманитарную помощь, – подчеркнул Корбут.

Он сделал акцент на том, что на совещании фракции «Единой России» было принято решение о финансовом участии при проведении первого в России Кубка Мужества для ветеранов СВО, предоставив подарки победителям в 25 видах спорта.

Заметным событием также стал первый турнир по параолимпийскому фехтованию среди ветеранов спецоперации, получивший поддержку депутатского корпуса. Его организовал многократный чемпион по фехтованию, параолимпиец, депутат ОГС Александр Кузяков.

Корбут отметил, что в результате довыборов в этом году в состав горсовета вошли два ветерана СВО – Александр Сальников и Дмитрий Шарушинский.

Завершилась осенняя сессия принятием бездефицитного бюджета на 2026 год в размере 40,389 миллиарда рублей, 64 % которого направлены на социальную сферу, включая беспрецедентные 22 миллиарда 15 миллионов рублей на развитие образования.

Корбут подчеркнул, что, несмотря на бездефицитность, для полноценного решения задач, поставленных 33-м федеральным законом, городу необходимо 70 миллиардов рублей. Тем не менее запланировано увеличение финансирования содержания образовательных учреждений на 11 % по сравнению с 2025 годом, а также капитальный ремонт 11 зданий (10 школ и 3 детских сада).

План работы на весеннюю сессию 2026 года утвержден, начало сессии запланировано на 12 января, завершение – на 17 июля. В 2026 году, в котором Омск объявлен культурной столицей России, городской совет продолжит плановую работу.