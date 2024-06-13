Глава города даже из отпуска продолжает следить за порядком. На сей раз досталось «уличным рисовакам».

Глава города даже из отпуска продолжает следить за порядком. На сей раз досталось «уличным рисовакам».

Мэр Омска Сергей Шелест обратился к молодым жителям города с просьбой не рисовать граффити на подпорных стенках, стенах пешеходных переходов, основаниях мостов и других поверхностях. Из-за уличных художников, которых глава города назвал «рисоваками», прибавляется работы у сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

– Эта работа отнимает много сил и времени, чтобы победить современные краски, например, на гранитных поверхностях, приходится тратить по несколько дней. Бывает, что на относительно небольшой участок, уходит больше 15 литров химии. И результат не гарантирован, а камень при этом уже не имеет первозданного вида, – отметил градоначальник. – С некоторых объектов краску просто не удается вытравить – приходится закрашивать поверху. Некрасиво, бросается в глаза, но пока у горе-художников совесть не проснется – это единственный вариант.

Шелест в очередной раз призвал всех омичей любить город и ценить труд людей, которые за ним ухаживают.

– Если вдруг сильно захотелось что-то написать или нарисовать на стене, подумайте: завтра чья-то мама будет оттирать это творчество, а за день этой маме приходится потрудиться на полсотне таких объектов. А если бы это была ваша мама, ей бы понравилось? – спросил мэр у омской молодежи.

Отметим, что сейчас глава города официально находится в отпуске, но даже оттуда продолжает следить за порядком. Ранее он попросил горожан не купаться в фонтане рядом с библиотекой имени Пушкина.