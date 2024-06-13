Глава города даже из отпуска продолжает следить за порядком. На сей раз досталось «уличным рисовакам».
Мэр Омска Сергей Шелест обратился к молодым жителям города с просьбой не рисовать граффити на подпорных стенках, стенах пешеходных переходов, основаниях мостов и других поверхностях. Из-за уличных художников, которых глава города назвал «рисоваками», прибавляется работы у сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства.
– Эта работа отнимает много сил и времени, чтобы победить современные краски, например, на гранитных поверхностях, приходится тратить по несколько дней. Бывает, что на относительно небольшой участок, уходит больше 15 литров химии. И результат не гарантирован, а камень при этом уже не имеет первозданного вида, – отметил градоначальник. – С некоторых объектов краску просто не удается вытравить – приходится закрашивать поверху. Некрасиво, бросается в глаза, но пока у горе-художников совесть не проснется – это единственный вариант.
Шелест в очередной раз призвал всех омичей любить город и ценить труд людей, которые за ним ухаживают.
– Если вдруг сильно захотелось что-то написать или нарисовать на стене, подумайте: завтра чья-то мама будет оттирать это творчество, а за день этой маме приходится потрудиться на полсотне таких объектов. А если бы это была ваша мама, ей бы понравилось? – спросил мэр у омской молодежи.
Отметим, что сейчас глава города официально находится в отпуске, но даже оттуда продолжает следить за порядком. Ранее он попросил горожан не купаться в фонтане рядом с библиотекой имени Пушкина.