Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Бесплатные концерты будут идти до начала сентября.

Стало известно, кто выступит с бесплатными концертами (0+) в омском парке «Вокруг света». Напомним, что вчера там выступала группа «Белый Орел», а 21 июня споет Mia Boyka.

6 июля в парке выступит Люся Чеботина, 19 июля – RASA, 17 августа – Анна Семенович и Gayazovs Brothers, 31 августа – Niletto, а 2 сентября – Милана Хаметова.

Все концерты пройдут в рамках семейного музыкального фестиваля «Лето «Вокруг света».

·Культура/Афиша

Бесплатные концерты будут идти до начала сентября.

Стало известно, кто выступит с бесплатными концертами (0+) в омском парке «Вокруг света». Напомним, что вчера там выступала группа «Белый Орел», а 21 июня споет Mia Boyka.

6 июля в парке выступит Люся Чеботина, 19 июля – RASA, 17 августа – Анна Семенович и Gayazovs Brothers, 31 августа – Niletto, а 2 сентября – Милана Хаметова.

Все концерты пройдут в рамках семейного музыкального фестиваля «Лето «Вокруг света».