Концерты популярных исполнителей будут проводить в парке «Вокруг света» в рамках семейного музыкального фестиваля «Лето «Вокруг света».
В следующую пятницу, 21 июня, в омском парке «Вокруг света» пройдет концерт певицы Миа Бойка. Подобные концерты популярных исполнителей будут проводить в парке в рамках семейного музыкального фестиваля «Лето «Вокруг света» (0+).
Бойка исполняет такие композиции, как «Ананас Адидас», «Гагарин», «Эмэмдэнс», «Русской походкой», «Пикачу», «Танцы под дождем» и другие.
В рамках фестиваля концерты других певцов пройдут в парке 6 и 19 июля, 3, 17, 31 августа и 2 сентября.