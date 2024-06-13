Омск-Информ
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·Общество

Вместо временного макета, который был установлен еще в 1997 году, появится скульптура такой же круглой формы. Автор проекта уже приступил к работе.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал соглашение о создании нового памятника вместо шара «Держава» с председателем совета директоров ГК «Титан» Михаилом Сутягинским.

– Проект очень серьезный, трудо- и материально затратный, – отметил градоначальник в своем телеграм-канале. – Для тех, кто не в курсе: мы планируем заменить временный макет, установленный в 1997 году и чудом протянувший столько лет, на фундаментальную скульптуру такой же круглой формы, привычной омичам и гостям города.

Автор нового проекта, скульптор Михаил Минин, уже приступил к детальной проработке прототипа будущего памятника.

Ранее Сергей Шелест заявлял, что новая скульптура появится уже в этом году.

·Общество

Вместо временного макета, который был установлен еще в 1997 году, появится скульптура такой же круглой формы. Автор проекта уже приступил к работе.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал соглашение о создании нового памятника вместо шара «Держава» с председателем совета директоров ГК «Титан» Михаилом Сутягинским.

– Проект очень серьезный, трудо- и материально затратный, – отметил градоначальник в своем телеграм-канале. – Для тех, кто не в курсе: мы планируем заменить временный макет, установленный в 1997 году и чудом протянувший столько лет, на фундаментальную скульптуру такой же круглой формы, привычной омичам и гостям города.

Автор нового проекта, скульптор Михаил Минин, уже приступил к детальной проработке прототипа будущего памятника.

Ранее Сергей Шелест заявлял, что новая скульптура появится уже в этом году.