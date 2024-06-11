Омск-Информ
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·Общество

Размеры шара при этом сохранят.
Мэр Сергей Шелест рассказал о замене шара «Держава», который находится на площади Бухгольца. По словам градоначальника, макет будет заменен на скульптуру уже в этом году.
– Она будет повторять знаменитый шар «Держава» авторства Василия Трохимчука. Сохранятся и линейные размеры – диаметр шара 7 метров, а также общее цветовое решение памятника. Скульптором Михаилом Мининым предложена новая трактовка рельефных изображений, как бы опоясывающих шар. После консультаций с учеными и краеведами изображения в обобщенно-отвлеченной манере заменят на более содержательные с исторической точки зрения, – рассказал мэр.
Скульптор Михаил Минин обсудит реализацию проекта совместно с архитекторами, художниками, дизайнерами и другими экспертами.
·Общество

Размеры шара при этом сохранят.
Мэр Сергей Шелест рассказал о замене шара «Держава», который находится на площади Бухгольца. По словам градоначальника, макет будет заменен на скульптуру уже в этом году.
– Она будет повторять знаменитый шар «Держава» авторства Василия Трохимчука. Сохранятся и линейные размеры – диаметр шара 7 метров, а также общее цветовое решение памятника. Скульптором Михаилом Мининым предложена новая трактовка рельефных изображений, как бы опоясывающих шар. После консультаций с учеными и краеведами изображения в обобщенно-отвлеченной манере заменят на более содержательные с исторической точки зрения, – рассказал мэр.
Скульптор Михаил Минин обсудит реализацию проекта совместно с архитекторами, художниками, дизайнерами и другими экспертами.