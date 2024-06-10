По проекту, на шаре будут располагаться шесть барельефов из бронзы, которые объединят в три блока.

По проекту, на шаре будут располагаться шесть барельефов из бронзы, которые объединят в три блока.

В Омске подготовили проект с эскизами новой скульптурной композиции шара «Держава», который находится на площади Бухгольца. О планах заменить макет, который сейчас стоит на площади, настоящей скульптурой ранее рассказал мэр Сергей Шелест.

По проекту, на шаре будут располагаться шесть барельефов из бронзы, которые объединят в три блока. Первый из них будет посвящен предыстории основания города, второй – походу отряда Бухгольца и основанию Омской крепости, а третий – истории крепости, сообщает Om1.ru.

Также проект предполагает благоустройство прилегающей к шару территории. Основание памятника будет укреплено гранитом.