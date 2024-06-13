Депутат Госдумы от Омской области пояснил, почему приняли такое решение об индексации. Он надеется, что теперь людям не придется «ловчить».

Депутат Госдумы от Омской области пояснил, почему приняли такое решение об индексации. Он надеется, что теперь людям не придется «ловчить».

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин высказался о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года. Напомним, эту тему озвучил президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме, проходившем на прошлой неделе. Уже в этом месяце в Госдуму внесут соответствующий законопроект.

Смолин напомнил о неоднократных попытках внести такой проект закона в прежние годы.

– Лучше поздно, чем никому, – прокомментировал решение Смолин. – Напоминаю, с 2016 года пенсии работающим пенсионерам не индексировались. Разница на начало 2024 года должна была превысить 70 процентов. Правда, народ приспособился, кто, конечно, мог: вовремя увольнялся, вовремя оформлялся вновь на работу. Но сути дела это не меняло. Напомню также, что депутатами парламента неоднократно вносились предложения. Только мною внесено два законопроекта: об индексации всем работающим и об индексации отдельно инвалидам.

На заседании рабочей группы по принятию поправок в Конституцию РФ Смолин даже задал вопрос Путину: означает ли новая норма Конституции то, что пенсии будут индексировать также и работающим?

– Ответ, напомню, был таким: «Олег Николаевич, вы в Государственной думе принимаете решение. Какое примете, такое и будет». К сожалению, четыре фракции соглашались с моим мнением. Все, кроме одной, – добавил депутат.

По словам Смолина, возобновление индексации для работающих со следующего года не означает, что будет выплачено все потерянное с 2016 года. Просто у этой категории пенсии будут повышаться, как и у неработающих пенсионеров. И тем не менее он считает это важнейшим событием. Депутат выделил четыре причины, повлиявшие на принятие такого решения.

Первую парламентарий связывает с кадровым дефицитом: инженеров, высококвалифицированных рабочих, особенно на оборонных предприятиях, а также учителей и врачей. По оценкам вице-премьера Татьяны Голиковой, этот дефицит к 2030 году может достичь 2 млн человек.

Вторая причина в том, что сегодня на индексацию потребуются другие деньги. Если бы она была проведена раньше, то и цена вопроса была бы выше. А сейчас, по оценкам той же Голиковой, это около 100 млрд рублей. Если учесть, что бюджет следующего года будет около 40 трлн рублей, то понятно, что это четверть процента от его расходной части.

– По нашим меркам копейки, – говорит Смолин.

Третья причина в доходах и расходах внебюджетных фондов. Когда депутаты вносили соответствующие законопроекты, то пытались объяснить правительству, что возобновление индексации – не только расходы Социального, бывшего пенсионного фонда, но и доходы. Доходы того же Соцфонда, Фонда обязательного медицинского страхования и региональных бюджетов. Потому что, если пенсионер постоянно работает, он постоянно отчисляет деньги в эти фонды и региональную казну. Но ни разу, как подчеркивает Олег Смолин, он и его союзники по этому вопросу не смогли добиться того, чтобы правительственные экономисты подсчитали, сколько же теряет пенсионный фонд и сколько приобретает бюджетная система России в целом.

Четвертую причину Смолин видит в том, что определенную роль сыграли усилия депутатов, которые постоянно, при каждом удобном случае, задавали вопросы председателю правительства, его заместителям, министрам. Ну, или как сам Олег Смолин, даже президенту страны.

– Возможно, это тоже те капли, которые камень точат, – подытожил депутат.

В заключение Смолин поздравил всех пенсионеров. Он надеется, что теперь система перестанет стимулировать людей бросать работу и всячески «ловчить», увольняясь, а потом вновь трудоустраиваясь, лишь бы получить проиндексированную пенсию.