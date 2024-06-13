Депутат Госдумы от Омской области пояснил, почему приняли такое решение об индексации. Он надеется, что теперь людям не придется «ловчить».
Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин высказался о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года. Напомним, эту тему озвучил президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме, проходившем на прошлой неделе. Уже в этом месяце в Госдуму внесут соответствующий законопроект.
Смолин напомнил о неоднократных попытках внести такой проект закона в прежние годы.
– Лучше поздно, чем никому, – прокомментировал решение Смолин. – Напоминаю, с 2016 года пенсии работающим пенсионерам не индексировались. Разница на начало 2024 года должна была превысить 70 процентов. Правда, народ приспособился, кто, конечно, мог: вовремя увольнялся, вовремя оформлялся вновь на работу. Но сути дела это не меняло. Напомню также, что депутатами парламента неоднократно вносились предложения. Только мною внесено два законопроекта: об индексации всем работающим и об индексации отдельно инвалидам.
На заседании рабочей группы по принятию поправок в Конституцию РФ Смолин даже задал вопрос Путину: означает ли новая норма Конституции то, что пенсии будут индексировать также и работающим?
– Ответ, напомню, был таким: «Олег Николаевич, вы в Государственной думе принимаете решение. Какое примете, такое и будет». К сожалению, четыре фракции соглашались с моим мнением. Все, кроме одной, – добавил депутат.
По словам Смолина, возобновление индексации для работающих со следующего года не означает, что будет выплачено все потерянное с 2016 года. Просто у этой категории пенсии будут повышаться, как и у неработающих пенсионеров. И тем не менее он считает это важнейшим событием. Депутат выделил четыре причины, повлиявшие на принятие такого решения.
Первую парламентарий связывает с кадровым дефицитом: инженеров, высококвалифицированных рабочих, особенно на оборонных предприятиях, а также учителей и врачей. По оценкам вице-премьера Татьяны Голиковой, этот дефицит к 2030 году может достичь 2 млн человек.
Вторая причина в том, что сегодня на индексацию потребуются другие деньги. Если бы она была проведена раньше, то и цена вопроса была бы выше. А сейчас, по оценкам той же Голиковой, это около 100 млрд рублей. Если учесть, что бюджет следующего года будет около 40 трлн рублей, то понятно, что это четверть процента от его расходной части.
– По нашим меркам копейки, – говорит Смолин.
Третья причина в доходах и расходах внебюджетных фондов. Когда депутаты вносили соответствующие законопроекты, то пытались объяснить правительству, что возобновление индексации – не только расходы Социального, бывшего пенсионного фонда, но и доходы. Доходы того же Соцфонда, Фонда обязательного медицинского страхования и региональных бюджетов. Потому что, если пенсионер постоянно работает, он постоянно отчисляет деньги в эти фонды и региональную казну. Но ни разу, как подчеркивает Олег Смолин, он и его союзники по этому вопросу не смогли добиться того, чтобы правительственные экономисты подсчитали, сколько же теряет пенсионный фонд и сколько приобретает бюджетная система России в целом.
Четвертую причину Смолин видит в том, что определенную роль сыграли усилия депутатов, которые постоянно, при каждом удобном случае, задавали вопросы председателю правительства, его заместителям, министрам. Ну, или как сам Олег Смолин, даже президенту страны.
– Возможно, это тоже те капли, которые камень точат, – подытожил депутат.
В заключение Смолин поздравил всех пенсионеров. Он надеется, что теперь система перестанет стимулировать людей бросать работу и всячески «ловчить», увольняясь, а потом вновь трудоустраиваясь, лишь бы получить проиндексированную пенсию.