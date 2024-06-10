Закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам уже разрабатывается. Главный вопрос – что делать с пропущенными с 2016 года индексациями.

Закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам уже разрабатывается. Главный вопрос – что делать с пропущенными с 2016 года индексациями.

«Единая Россия» планирует уже в июне внести в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщил замглавы думской фракции «ЕР» Андрей Исаев.

– Законопроект будет внесен в ближайшее время, мы уже работаем с Министерством труда и социальной защиты. Мы постараемся в кратчайшие сроки законопроект подготовить. Я думаю, он будет внесен в этом месяце, 100 %, – цитирует Исаева агентство ТАСС.

Самый главный вопрос, который требует тщательных консультаций, – что делать с пропущенными периодами индексаций. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с начала 2016 года.

– Нужно решить вопрос, что делать с предшествующими суммами. Мы ищем наиболее оптимальное решение в интересах людей, ведем соответствующую работу с правительством, – отметил Исаев.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил, что с 1 января 2025 года возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. Она была приостановлена более восьми лет назад. Выплаты индексируются раз в год на величину уплаченных работодателями взносов.