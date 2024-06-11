Губернатор подпишет договор с подрядчиком на открытии отремонтированного Ленинградского моста.

Губернатор подпишет договор с подрядчиком на открытии отремонтированного Ленинградского моста.

Появилась определенность с подписанием концессионного соглашения на строительство платного моста через Омь. Сооружение протяженностью 1,2 километра свяжет улицы Раздольная и 1-я Заречная и обойдется в 1,6 млрд рублей.

Подписание договора о возведении сооружения между губернатором Виталием Хоценко и главой компании «СтройТраст» Арманом Акопяном станет центральным событием на торжественном открытии отремонтированного Ленинградского моста. Такая информация явствует из программы мероприятия, которая попала в распоряжение «Омск-информа».

Качественный ремонт Ленинградского моста компанией «СтройТраст» Армана Акопяна был обязательным условием со стороны облправительства для подписания концессионного соглашения на строительство моста через Омь. Возведением сооружения займется компания родного брата Армана Акопяна, Геворга, с одноименным названием «Стройтраст». Работы стартуют сразу после подписания соглашения. Строительство планируется завершить к 2026 году.