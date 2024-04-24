Сооружение начнут возводить уже нынешним летом после того, как власти подпишут договор концессии с компанией Геворга Акопяна.

Сооружение начнут возводить уже нынешним летом после того, как власти подпишут договор концессии с компанией Геворга Акопяна.

В минувший понедельник, 22 апреля, во время объезда ремонтируемого Ленинградского моста губернатор Виталий Хоценко сделал любопытное заявление. Он анонсировал начало строительства моста через Омь в июне нынешнего года. Завершить работы планируется в 2026 году.

Уже известно, что концессионером станет компания «ИФР-Омь», связанная с владельцем строительной компании «Стройтраст» Геворгом Акопяном. На возведение сооружения протяженностью 1,2 километра, которое свяжет улицы Раздольная и 1-я Заречная, потратят 1,6 млрд рублей. Согласно планам мост будет платным.

В беседе с обозревателем РИА «Омск-информ» Геворг Акопян подтвердил информацию, что его компания будет строить важный инфраструктурный объект. Равно как и то обстоятельство, что договор концессии скоро подпишут.

– Договор концессии находится сейчас на рассмотрении в правительстве Омской области. Все в процессе. Пока не готов ответить, когда начнутся работы, – уклончиво сказал строитель.

По данным инсайдеров «Омск-информа», подписание соглашения произойдет сразу после сдачи в эксплуатацию Ленинградского моста. Движение по нему полностью откроют 12 июня. Эти два события связаны не случайно. Ремонт Ленинградского моста выполняет компания «Стройтраст» Армана Акопяна, родного брата Геворга Акопяна. Близкие родственники являются многолетними партнерами по бизнесу. Судя по всему, концессионер «ИФР-Омь» сделает «Стройтраст» генеральным подрядчиком строительства нового моста.

– Областные власти хотят посмотреть, как подрядчик справится с реконструкцией Ленинградского моста. И если все пройдет удачно, договор будет заключен. Есть большая доля вероятности, что это случится в июне, – сказал источник в региональном кабмине, знакомый с ситуацией.

Добавим, что одновременно «Стройтраст» ведет работы по реконструкции бульвара Архитекторов на Левобережье. Этот объект должны сдать до конца текущего года.