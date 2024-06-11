Первыми по обновленному мосту проедут почетные гости церемонии открытия. Движение откроют с Левобережья.

Первыми по обновленному мосту проедут почетные гости церемонии открытия. Движение откроют с Левобережья.

В распоряжении «Омск-информа» оказалась программа открытия Ленинградского моста после капитального ремонта. Мероприятие состоится в День России, 12 июня, и пройдет на Левобережье у парка Победы.

После приветственных слов первых лиц, в том числе губернатора Виталия Хоценко и мэра Сергея Шелеста, состоится торжественное перерезание ленты. Почетные гости на служебных автомобилях откроют движение по Ленинградскому мосту, после чего запланирован праздничный концерт. В районе полудня мост станет доступен для движения транспорта.

Накануне состоялись испытания Ленинградского моста. Чтобы оценить прочность конструкции, на мост загнали 24 самосвала общей массой около 600 тонн. Сооружение нагрузку выдержало. Сейчас для общественного и личного транспорта доступны 4 полосы движения, завтра мост будет полностью введен в эксплуатацию.

Капитальный ремонт Ленинградского моста вела компания «СтройТраст». Работы обошлись в 1,9 млрд рублей.