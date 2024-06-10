Это первый капремонт за 65-летнюю историю одного из самых популярных мостов города. Работы велись серьезные, испытания были им под стать.

Это первый капремонт за 65-летнюю историю одного из самых популярных мостов города. Работы велись серьезные, испытания были им под стать.

В Омске прошли испытания Ленинградского моста после первого в его жизни капитального ремонта. Мост был открыт в 1959 году, поэтому вопрос с «капиталкой», наверняка назрел. Он ремонтировался и раньше, но не столь радикально. Обновленным и нарядным он предстанет перед омичами в День России, 12 июня. Пока же специалистам предстоит проверить ряд параметров сооружения.

Игра в машинки

Те, у кого в детстве была радиоуправляемая машинка, наверняка помнят, как затягивает процесс игры. Она легко может ехать во всех направлениях, только двинь рычажком. Здорово, правда? А теперь представьте, что у вас она не одна, а целый десяток. Плюсом к ним идет большое разлинованное поле с прорисованной разметкой, дорожными знаками, светофорами. Это, пожалуй, еще круче. Особенно если учесть, что всем этим управляете вы.

Флешбэков из детства можно было наловить сегодня на Ленинградском мосту. Сегодня его испытывали после проведенного ремонта, который длился два года. Но ездили по свежеуложенному асфальту с новой разметкой, разумеется, не игрушечные модельки в масштабе 1:43. Здесь сегодня все было в реальных размерах. На мосту находились солидные грузовики MAN и SITRAK. Их кабины, окрашенные в красные цвета, но не кричащего оттенка, немного разбавляли пасмурный день.

Но, естественно, они находились здесь не для того, чтобы красоваться. 24 брутальных самосвала весом по 23 тонны ждали начала серьезной работы. Каждый из них еще и снабдили дополнительным грузом, доведя таким образом массу автомобиля до 25 тонн, а общий вес всех находящихся на мосту грузовых машин – до 600 тонн.

Не многовато ли? Нет, в самый раз – и об этом чуть позже. Пока же вся эта нехилая компания должна была проехать каждый из восьми пролетов моста. А специалисты, в свою очередь, оценить, как дорога реагирует на нагрузку.

Для полноты эксперимента двигались самосвалы не только вперед, но и задним ходом. И именно этим порой и создавали иллюзию игры в машинки. Правда, уже в настоящие.

За их рулем находились профессиональные водители, которые продемонстрировали впечатляющие навыки синхронного движения на большегрузах что вперед, что назад. И тем не менее иногда казалось, что кто-то удаленно двигает рычажок на пульте управления, подчиняя большегрузы себе.

Всю красоту увидим в среду

Но это фантазии. Все те, кто руководил процессом, в том числе и движением грузовиков, находились здесь, на мосту. Испытания – событие серьезное. Как и вся та работа, что была проделана за эти годы. Заместитель директора по искусственным сооружениям ООО «СтройТраст» Петр Старцев перечислял долго все то, что было сделано.

– За два года были демонтированы старые консольные железобетонные части. Полностью заменены 900 тонн металлоконструкций консольных перекрытий. Демонтированы старые перильные ограждения и смонтированы новые. Также появились барьерные ограждения новой конструкции. Полностью заменено асфальтобетонное покрытие, в том числе с защитным слоем гидроизоляции. Были демонтированы старые плиты мягкого въезда и смонтированы другие, из новых конструктивов. Также сделали дополнительно архитектурную подсветку пролетных строений и опор. Омичи в 23:00 12 июня увидят всю красоту проделанной работы, – рассказал Старцев.

Специалист поведал еще и о том, что на мостовом переходе полностью сменили контактную сеть, заменили мачты освещения и изменили конструктив опорных частей. Работы по капремонту «СтройТраст» ведет совместно с Сибирским автодорожным институтом.

– Мост поэтапно и подетально испытывается, потом запишутся все показания, и будем ждать результатов работы, которую мы выполнили совместно. Сотрудники СибАДИ дадут свое заключение и вынесут вердикт нашей квалификации, – отметил Петр Старцев.

Датчиков под асфальтом нет

Сегодня все необходимые работы выполнены. Визуально мост выглядит «готовым к употреблению». Но все же: два десятка здоровенных самосвалов. Не многовато ли для только-только отремонтированного объекта?

Для этого и созданы программные испытания моста. Сейчас сотрудники СибАДИ следуют этой программе. Все четко: ведется полный контроль пролетного строения.

– Мы выполнили обследование конструкций моста и сегодня проводим испытания. Они как статические, так и динамические. Определенное количество автомобилей устанавливается в разные положения на конструкциях, и проводится измерение прогибов, напряжения. Три-четыре недели уйдет на подготовку отчета о результатах исследования. Предварительных данных на эту тему нет, – сказал заведующий кафедрой мостов СибАДИ Павел Кобзев.

То есть спустя примерно месяц станет ясно, в каком состоянии находится мост, прошедший капитальный ремонт.

Что касается обследований всевозможных параметров моста, то они проводятся с помощью специальных датчиков. Когда слышишь это слово, то кажется, что они вмонтированы где-то здесь под новехонький асфальт. Или, может, замаскированы где-то в опорах. Но нет, специалист эту конспирологию развеял:

– Они нигде не установлены. Мы их приносим с собой и на месте проводим измерения.

Цель любого испытания – проверить объект в обстановке, максимально близкой к тем условиям, в которых его будут использовать. Но как найти ту грань, которая поможет не повредить только что созданное и в то же время убедиться, что все соответствует требованиям? И насколько тяжелым для нового дорожного полотна способен стать сегодняшний тест? Игорь Кобзев поспешил успокоить и здесь.

– Величина усилий, которая сегодня возникает в конструкциях, будет около 60–80 процентов от максимально возможных по проекту. Этого требуют и нормативные документы, – отметил представитель СибАДИ.

Ну а состояние моста, подходящего к испытаниям и готовящегося к открытию, специалист оценил позитивно:

– Состояние моста хорошее, конструкции отремонтированы. Мы дадим окончательное заключение после анализа всех результатов.

Ну а мы вновь отметим, что так масштабно Ленинградский мост не ремонтировался еще никогда. Но все когда-то бывает впервые. И вот на 66-м году жизни он пережил первый в своей жизни капитальный ремонт. Теперь перед омичами он предстанет новым, с другим асфальтом, иными опорами. А еще нарядным – с красивой современной подсветкой. Но, даже став таким моложавым, он для большинства горожан останется тем добрым старым знакомым, с которым видишься всякий раз, когда едешь на Левый берег. А для некоторых, возможно, и родным.