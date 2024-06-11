Один из проектировщиков моста имени 60-летия ВЛКСМ прокомментировал планы ремонта сооружения, озвученные мэром.

Один из проектировщиков моста имени 60-летия ВЛКСМ прокомментировал планы ремонта сооружения, озвученные мэром.

В октябре текущего года начнется ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ, что повлечет за собой ограничение автомобильного движения. Расположенный у телецентра мост через Иртыш всегда отличался напряженным трафиком, поскольку он связывает два больших административных округа – Советский и Кировский.

– Будем стараться минимизировать неудобства. Сейчас здесь шесть полос для движения, будем стараться сделать так, чтобы по двум можно было проехать всегда. Когда появится подрядчик, будем обсуждать организацию движения с ним, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

По предварительной оценке, ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ обойдется примерно в 3 млрд рублей. В процессе модернизации будет расширена проезжая часть моста, восстановлены трамвайные рельсы, обновлены инженерные сети.

Озвученные властями планы специально для РИА «Омск-информ» прокомментировал бывший руководитель НПО «Мостовик» Олег Шишов. Он непосредственно участвовал в проектировании этого моста и не понаслышке знает обо всех проблемах сооружения.

– Олег Владимирович, на момент сдачи моста у телецентра (ноябрь 1978 года) вам было 24 года. Вам довелось поучаствовать в его строительстве?

– Я участвовал в его проектировании. Будучи студентом СибАДИ, выполнял расчеты двух боковых пролетов по 81,5 метра каждый по заданию «Ленгипротрансмоста». Естественно, мне известны многие проблемы сооружения. Даже те, о которых никто не пишет.

– Много писалось о высокой аварийности на мосту из-за его конструктивных особенностей. Участок под трамвайными путями толще, чем участки с дорожным покрытием, поэтому он охлаждается и нагревается медленнее. Разница в температурах создает якобы неодинаковость в дорожном сцеплении, поэтому на мосту действует ограничение скорости в 40 километров в час. Действительно ли существует такая проблема?

– Про разницу температур это все полная ерунда. Просто посередине моста проложены рельсы, поэтому там трудно ездить, опасно. Гладкая поверхность углеродистой стали имеет примерно такой же коэффициент сцепления, как лед. При наезде на рельс и торможении колеса автомобиля теряют зацеп и проскальзывают. Сам по этой причине попадал в достаточно серьезную автоаварию. Кстати, в свое время НПО «Мостовик» предложил решение этой проблемы путем выноса трамвайных путей на боковую консоль, и именно по такой схеме был построен Октябрьский мост через реку Омь.

– Насколько реалистичны озвученные сроки ремонта – в 2 года? Стоило ли для ускорения сроков и улучшения качества ремонта полностью закрыть мост, а не делать это по полосам?

– Сроки вполне реалистичны. Вообще, чем быстрее выполняются строительно-монтажные работы, тем они дешевле, тем меньше затрат для бюджета. Полное же закрытие моста – пусть временное – создало бы транспортный коллапс для всего Левобережья. Принятое решение об оставлении для автомобильного движения двух полос из шести считаю наиболее рациональным. Неизбежные проблемы с транспортной логистикой можно минимизировать, грамотно организовав реверсивное движение, отдав утром приоритет для проезда в одну сторону, а вечером в другую. В целом это общепринятая практика.

– Примерно так это происходило во время ремонта Ленинградского моста, который наконец полностью откроют. Вы следили за ходом его ремонта, технологиями, которые там были применены?

– Скажу коротко: в целом все нормально. Конечно, до начала ремонта были разные варианты его выполнения. Мы, в частности, предлагали полностью заменить пролетное строение и изменить его с учетом высотных отметок улицы Ленина и проспекта Маркса. Новая развязка позволила бы организовать непрерывный транспортный поток, который сейчас на правом берегу разрывается двумя регулируемыми перекрестками. В часы пик на них регулярно образуются пробки.

– Насколько схожи проблемы Ленинградского моста и моста имени 60-летия ВЛКСМ? Есть ли общие подходы к их модернизации?

– Ленинградский мост почти на 20 лет старше, там и металл другой, и конструктив. Ленинградский мост клепаный, мост 60-летия ВЛКСМ – сварной. В целом техническое состояние моста у телецентра намного лучше. С инженерной точки зрения общих решений при модернизации таких разных объектов быть не может, так же как не может быть единых сроков межремонтной эксплуатации. «Средней температуры по больнице» в таком деле не бывает.

Добавим, что всего в Омске 10 больших транспортных мостов, из которых 5 проходят над рекой Иртыш, а еще 5 над Омью. Из них 2 являются железнодорожными: один раздвоенный через Иртыш, входит в состав Транссибирской магистрали, второй – через реку Омь.

Ранее в мэрии сообщили о старте в 2025 году ремонта Комсомольского моста через Омь. На нем планируется полная замена пролетного строения, что потребует полного перекрытия движения. Модернизацию объекта планируется завершить за 5 месяцев и открыть мост в 2026 году.