Генпрокуратура отменила предыдущее уголовное дело в отношении зампреда Омского горсовета, но следователи возбудили новое.

Генпрокуратура отменила предыдущее уголовное дело в отношении зампреда Омского горсовета, но следователи возбудили новое.

С интересной юридической коллизией столкнулся заместитель председателя Омского горсовета Дмитрий Сахань, которому Басманный суд Москвы сегодня должен был избрать меру пресечения по ходатайству следователя Главного следственного управления СК России. Силовики просили принять решение об аресте политика.

Ранее сообщалось, что первый заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин отменил 7 июня постановление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве от 4 июня 2024 года в отношении Дмитрия Саханя и его предполагаемых подельников, депутата Заксобрания Дмитрия Павлова и бизнесмена Игоря Толчева, «несмотря на явные факты совершения преступлений». Их задержали в связи с деятельностью ООО «Кедр», которое арендовало землю в парке 30-летия ВЛКСМ под строительство ТЦ.

После этого Главным следственным управлением СКР было вновь возбуждено уголовное дело о мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ст. 159, ст. 303 УК РФ).

Как сообщают «Коммерческие вести», судья Басманного суда Тимур Вахрамеев отказал следствию в применении меры пресечения для Дмитрия Саханя. Иначе говоря, его могут отправить под домашний арест или выпустить под залог.