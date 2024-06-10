Омск-Информ
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·Политика

Губернатор заявил, что правительство региона и Минтруда будут оказывать всю необходимую помощь следствию.

Омский губернатор Виталий Хоценко впервые прокомментировал уголовное дело, заведенное на экс-министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова. Напомним, что бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере. Сейчас Куприянов находится в СИЗО.

– Следствие идет. Правоохранительные органы разбираются. Мы со своей стороны и со стороны Минтруда будем оказывать все необходимое содействие, – сказал на сегодняшнем брифинге Хоценко, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Омск-информ».

Ранее сообщалось, что уголовное дело связано с периодом работы Куприянова в команде прежнего губернатора Александра Буркова в 2020–2021 годах.

·Политика

Губернатор заявил, что правительство региона и Минтруда будут оказывать всю необходимую помощь следствию.

Омский губернатор Виталий Хоценко впервые прокомментировал уголовное дело, заведенное на экс-министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова. Напомним, что бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере. Сейчас Куприянов находится в СИЗО.

– Следствие идет. Правоохранительные органы разбираются. Мы со своей стороны и со стороны Минтруда будем оказывать все необходимое содействие, – сказал на сегодняшнем брифинге Хоценко, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Омск-информ».

Ранее сообщалось, что уголовное дело связано с периодом работы Куприянова в команде прежнего губернатора Александра Буркова в 2020–2021 годах.