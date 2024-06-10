Дому в любой момент грозит обрушение. Введен режим повышенной готовности.

Дому в любой момент грозит обрушение. Введен режим повышенной готовности.

В распоряжение «Омск-информа» попали документы, которые вносят ясность в стремительную попытку городских властей расселить жителей пятиэтажки по улице Магистральной, 47а. К слову, дом 1960-го года постройки признали аварийным в 2021 году, однако никаких активных действий до последнего момента не предпринималось. В мае нынешнего года в комнате на пятом этаже отвалился огромный кусок штукатурки, однако призывать жителей переехать во временное жилье специалисты администрации Советского округа и департамента жилищной политики стали только в минувшую субботу, 7 июня.

Как оказалось, режим повышенной готовности пришлось ввести после инструментального обследования ООО «Аналитика». Общежитию грозит обрушение. Постановление администрации города введен режим повышенной готовности.

- В связи с выявленными нарушениями целостности конструктивных элементов многоквартирного дома 47а по улице Магистральной в Советском округе Омска, которые могут повлечь обрушение, подтвержденными техническим отчетом по результатам инструментального обследования ООО «Аналитика» (…)ввести с 17 часов 7 июня 2024 года режим «Повышенная готовность» и установить местный уровень реагирования, - говорится в документе, подписанным первым вице-мэром Омска Евгением Фоминым.

По экземпляру постановления получили ресурсоснабжающие организации. Это значит, что в случае необходимости в экстренном порядке пятиэтажку «отрежут» от коммунальных услуг.

Подробный материал о жителях дома, не слишком горящих желанием переезжать, читайте на «Омск-информе».