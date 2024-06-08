Обозреватель «Омск-информа» побывал в доме на Магистральной, 47а, и выяснил, почему его жильцы не спешат переезжать.

Обозреватель «Омск-информа» побывал в доме на Магистральной, 47а, и выяснил, почему его жильцы не спешат переезжать.

Сегодня, 8 июня, специалисты департамента жилищной политики и администрации Советского округа начали обход жителей пятиэтажки на улице Магистральной, 47а, призывая срочно покинуть дом. Ранее сообщалось, что инструментальное обследование, проведенное экспертами компании «Аналитика», показало угрозу целостности несущих конструкций. Собственникам предложили временное жилье. Также принято решение объявить режим повышенной готовности к ЧС в границах здания.

Обозреватель «Омск-информа» побывал в многоэтажке в Нефтяниках и взглянул на ситуацию глазами жителей. Кирпичное общежитие 1960 года постройки выглядит практически так же, как его недавно расселенный «собрат» на улице 50 лет Профсоюзов, 81. Картина очень похожая: смрадный запах и мусор, разваливающаяся кирпичная кладка и ветхие перила на лестницах в подъездах. И не слишком дружелюбные жильцы.

Не хотят переезжать

Комнаты в секциях выглядят по-разному. Так, в одной из них проживают супруги Хуртины, вероятно злоупотребляющие алкоголем. Сергей ходит с трудом, потому встречает гостей, лежа на засаленной подушке без наволочки. На полу постелен несвежий продавленный матрас, в углу стоят старенький холодильник и видавший виды телевизор.

Обстановку довершают бодро вышагивающие по стенам тараканы всех оттенков и размеров и затоптанный ковер. Хозяин квартиры получил ее в наследство от матери 8 лет назад. А собственную квартиру продал и отправил деньги на обучение дочери в Москве. Представителям департамента жилищной политики мужчина открывать не стал, сославшись на нездоровье. При этом к предложениям властей омич заранее настроен скептически.

– Я не верю во все эти истории. У меня есть жилье, если государство поменяет его, тогда да. А больше я ни на что не согласен. Не хочу переезжать никуда и тем более менять прописку, – говорит Сергей Хуртин. – У нас здесь ничего не рушится, бывает, известка падает, но это ерунда. На обстановку и соседей по общежитию мужчина не жалуется. По его словам, помимо людей с трудной судьбой, здесь встречаются вполне порядочные жильцы. Даже пытаются что-то ремонтировать в своих комнатах. Наркоманов из подъездов оперативно выгоняют.

Временное жилье не выход

Другой жилец Евгений Мартыненко оказался свидетелем визита представителей городской администрации. Собственнику предложили временное жилье в микрорайоне Загородном, за Амурским поселком. Но этот вариант мужчину не устроил.

– К нам приходили из департамента жилищной политики и предлагали временное жилье. Но ничего конкретного. Сказали: «Собирайтесь, езжайте». А куда, в чистое поле? Ни одного документа, подтверждающего угрозу обрушения дома, нам не показывали, – возмущается Евгений Мартыненко. – Хотят дать компенсацию в 1,5 млн рублей. Разве на эти деньги можно купить квартиру?

Житель другой секции по имени Владимир 4 года снимает здесь жилье. Арендатор говорит, что состояние дома действительно вызывает опасения.

– Здание обследовали весной, приходили два строителя, видимо, с опытом работы. Замеряли, смотрели. Видимо, решили, что жилье аварийное. Целостность дома действительно вызывает опасения. Во время дождя тут сыплется штукатурка, все течет, – отметил Владимир. По его сведениям, собственники категорически не хотят покидать пятиэтажку. Единственная, кто согласился, – его соседка по секции. Женщина уже переехала во временное жилье в микрорайоне Загородном.

Лайфхак с денежной компенсацией

Собственница одной из комнат Елена Герг сильно отличается от своих соседей. В комнате у нее чисто, сделан ремонт. Сама хозяйка выглядит аккуратно. Елена видела последствия обрушения откоса в комнате в их подъезде.

– Кусок оконного откоса рухнул прямо на подоконник, а потом на шконку, стоявшую у подоконника. Хорошо, никого не было дома, – вспоминает Елена Герг.

От греха подальше она готова согласиться на денежную компенсацию за свой угол. Женщина переедет в деревню.

– Работала в Тресте № 1, и за мной осталась комната. С 2014 года живу тут. Сейчас получу компенсацию и вернусь в деревню. На эти деньги хозяйство до ума доведем. Остальные люди не согласны просто так уйти, – отмечает жительница.

Мнение эксперта: нужна программа для «уставших» домов

Экс-глава Госжилинспекции Александр Бурых считает, что решать проблему таких аварийных домов нужно комплексно. Нужна специальная программа.

– Этот дом построен по тому же типу, как и «коммуналки» № 81,83,85 на 50 лет Профсоюзов. Изначально предполагалось, что это будет временное жилье для людей, переселявшихся из бараков. Таких «уставших» пятиэтажек в Омске несколько десятков. Где-то чуть хуже состояние, где-то чуть лучше, – говорит Бурых. – Коллективный пользователь годами не задумывается о ремонте и состоянии коммунальных сетей. Там и контингент соответствующий – люди в трудной жизненной ситуации. У многоэтажки тоже непростая судьба. Видимо, пришло время для создания специальной программы под ремонт таких зданий. Иначе администрации города так и придется работать в «пожарном» режиме.

Жильцы аварийной пятиэтажки на Магистральной, 47а, выступают противниками расселения. У каждого свои причины: не от хорошей жизни люди не соглашаются на временное жилье на краю города. Но с другой стороны, дом опасен для жизни. И здесь остается посочувствовать городским властям, которым придется освобождать аварийную пятиэтажку в «пожарном» порядке.