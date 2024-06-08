После инструментального обследования выяснилось, что существует угроза целостности несущих конструкций. Жителей призывают покинуть здание.

После инструментального обследования выяснилось, что существует угроза целостности несущих конструкций. Жителей призывают покинуть здание.

Аварийную пятиэтажку в Нефтяниках, расположенную по улице Магистральная, 47а, в ближайшее время расселят. Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что специалисты департамента жилищной политики и администрации Советского округа начали обход жителей.

Их призывают покинуть дом и переехать во временное жилье, в муниципальный маневренный жилой фонд или в пункт временного размещения. После обследования выяснилось, что находиться в пятиэтажке опасно для жизни.

– Переселение в данном случае – это право, а не обязанность граждан. Однако находиться в здании небезопасно: дом признан аварийным. Существует угроза целостности несущих конструкций. Это подтвердило инструментальное обследование, недавно проведенное экспертами ООО «Аналитика», – заявил Шелест.

Потому принято решение в границах здания объявить режим повышенной готовности к ЧС. Всем желающим предоставят временные варианты проживания, а отказы оформят в письменном виде.

Совместно с облправительством городские власти решают вопрос по поиску постоянного жилья или денежной выплаты в соответствии с законодательством. Мэр Омска призвал жильцов покинуть аварийный дом как можно скорее.

Напомним, что 28 мая Сергей Шелест побывал в этой многоэтажке и лично ознакомился с состоянием дома.