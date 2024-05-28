На деле оказалось, что в одной из квартир с оконного проема упал кусок штукатурки.

На деле оказалось, что в одной из квартир с оконного проема упал кусок штукатурки.

Вчера вечером в соцсетях появилась информация, что якобы в доме №47А на улице Магистральной рухнула крыша. Мэр Сергей Шелест сразу же выехал на место, однако оказалось, что никакого обрушения кровли нет: в одной из квартир с оконного проема упал кусок штукатурки.

- Развернули на базе близлежащей школы пункт временного размещения. Однако никто из проживающих в доме не воспользовался им, - рассказал Шелест.

Градоначальник отметил, что дом признан аварийным и в скором времени будет расселен. Специалисты будут проводить инструментальное исследование.