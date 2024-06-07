Сам бывший начальник УМВД по Омской области находится в данный момент дома.

Сам бывший начальник УМВД по Омской области находится в данный момент дома.

По некоторым данным, помимо трех омских политиков и одного бизнесмена могли задержать и бывшего начальника УМВД по Омской области Виктора Камерцеля. Однако «Коммерческие вести» выяснили, что информация неточная. Бывший начальник омской полиции опрашивался в рамках уголовного дела депутата Заксобрания Дмитрия Павлова и вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя, задержанных накануне. Сам Виктор Камерцель находится дома.

Напомним, что ранее «Омск-информ» сообщал, что уголовное дело задержанных омских парламентариев могло быть связано с вырубками дереьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ под строительство ТЦ. И, вероятно, стало реакцией на обращение депутата Госдумы Андрея Алехина к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

Виктор Камерцель с 19 ноября 1998 года работал начальником управления внутренних дел Омской области. С 1 октября 2010 года по 2 июля 2012 года он работал помощником министра внутренних дел Российской Федерации.