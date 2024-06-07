Состязания носят имя прославленной омской гимнастки Евгении Канаевой. В них участвуют спортсменки из девяти стран.

Состязания носят имя прославленной омской гимнастки Евгении Канаевой. В них участвуют спортсменки из девяти стран.

Сегодня на «G-Drive Арене» торжественно открылся 3-й международный турнир по художественной гимнастике EVGENIYA CUP, носящий имя двукратной олимпийской чемпионки омички Евгении Канаевой.

Состязания являются отборочным этапом на Игры БРИКС. Нынешний EVGENIYA CUP собрал гимнасток из десяти стран: наряду с Россией, это Азербайджан, Армения, Беларусь, Испания, Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Словакия и Узбекистан. В турнире принимают участие спортсменки из регионов России, в том числе входящие в сборную страны.

– Рада приветствовать каждого из вас на моей родной омской земле. Желаю вам получить незабываемые эмоции и насладиться нашим турниром! - обратилась к участникам турнира Евгения Канаева.

Турнир будет проходить два дня – 7 и 8 июня. Сегодня будут состязаться в многоборье юниорки и сениорки, а завтра пройдут соревнования в отдельных видах.

Напомним, ведущими церемонии открытии стали известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, сегодня прилетевший в Омск и получивший-таки в Омском аэропорту тележку для багажа, и пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина.