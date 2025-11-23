Забрали все золото: омские гимнастки стали лучшими в Сибири

Омички обошли соперниц из других регионов.

Ирина Ивахова

Сегодня в зале художественной гимнастики завершились соревнования Всероссийского турнира «Мемориал заслуженного тренера СССР Галины Горенковой». Спортсменки боролись за медали в индивидуальных и групповых соревнованиях, а также в отдельных дисциплинах, сообщили в пресс-службе минспорта Омской области.

В группе юниоров первое место завоевала команда Омской области-1, серебро досталось команде Красноярского края-1, бронзу взяла команда Омской области-2. Женский турнир завершился победой команды Омской области-1, второе место заняла сборная Новосибирской области-1, третье – команда Красноярского края.

Индивидуальные состязания среди юниорок закончились полным триумфом омичек: золото выиграла Елизавета Гречишникова, серебро – Варвара Баранова, бронзу – Мария Науменко.

Женщины продемонстрировали аналогичный успех: Ульяна Янус стала первой, Екатерина Пушилина – второй, третья позиция досталась Виктории Шашковой из Новосибирской области.

В групповых упражнениях (один предмет) триумфатором стала команда Омской области-1, второе и третье места забрали представители Новосибирской области. Соревнования с двумя предметами выиграли снова омичи из команды Омской области-1, вторая строка у Новосибирской области-1, третья – у Челябинской области-1.

Упражнения с обручем принесли золотую медаль Ульяне Янус, серебро – Екатерине Пушилиной, бронза досталась Юлии Вагнер. Упражнения с мячом выиграли омички: золото забрала Юлия Вагнер, серебро – Елена Мальцева, третьей в состязании стала Ника Резник из Иркутска.

– В целом я довольна своими вступлениями, в обруче допустила несколько ошибок в сложном броске, но заняла 3-е место, есть над чем работать. Упражнение с мячом прошло хорошо, в нем выиграла, – поделилась финалистка Юлия Вагнер.

Булавы покорились Екатерине Пушилиной (первое место), Нике Резник (второе) и Елизавете Казеко (третье). В упражнениях с лентами победителями снова стали омички: Ульяна Янус – первое место, Елена Мальцева – второе, Ника Резник из Иркутска заняла третье место.