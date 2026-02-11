Без протечек и старой мебели: в Омске обновили Центр художественной гимнастики

Ремонт прошел в два этапа.

Фото: Яндекс.Карты

В Омске завершили ремонт помещений Центра художественной гимнастики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, здание долгое время находилось в плохом состоянии.

– В здании протекала крыша, из-за чего некоторые помещения пришли в негодность и долгое время не эксплуатировались. Обновление шло в два этапа – сначала починили кровлю, затем сделали ремонт в тренерской и в помещениях гостиницы, где теперь будут проживать гимнастки, которые приезжают к нам в регион на соревнования, а также заменили мебель, – рассказал глава региона.

Хоценко отметил, что с просьбой помочь в обновлении к благотворителям обратились легендарный тренер Вера Штельбаумс и ее ученица, двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева. После завершения работ тренер осмотрела отремонтированные помещения и осталась довольна, отметив, что теперь в центре создали комфортные условия для тренировок и подготовки будущих чемпионок.

Губернатор также поблагодарил социально ориентированный бизнес, который поддержал проект, отметив, что без такой помощи развитие детского спорта и обновление спортивной инфраструктуры было бы гораздо сложнее.

Напомним, что ранее глава региона заявил о том, что к открытию готовится легендарный СКК имени Блинова.