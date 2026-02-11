В Омске начали готовить к открытию легендарный СКК имени Блинова

Объект не функционировал более 8 лет.

Omskinform.ru

В Омске начали готовить к открытию спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова после масштабной реконструкции. Об этом рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

– Вместе с областной прокуратурой, службой судебных приставов и ГУ МЧС по Омской области посмотрели, как продвигается восстановление СКК имени Виктора Блинова. Начинаем подготовку к открытию объекта, который не функционировал более 8 лет, – заявил глава региона.

Губернатор сообщил, что совсем скоро на арене вновь будут проходить спортивные матчи и концерты, а трибуны оживят кричалки болельщиков в поддержку хоккейного клуба ВХЛ «Омские Крылья» и волейбольной команды «Омичка».