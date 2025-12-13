Омск-Информ
Фарм-клуб «Авангарда» провел первую тренировку в СКК имени Блинова

Весной команда начнет проводить здесь домашние матчи.

Вчера, 12 декабря, хоккеисты фарм-клуба «Авангарда» «Омские Крылья» впервые вышли на лед обновленного СКК имени Блинова. Видео с тренировки появилось в телеграм-канале клуба.

– Насладились, впечатлились, вдохновились! Пора привыкать, парни, скоро этот лед станет домашним, – говорится в сообщении.

Обновленный спорткомплекс станет постоянной игровой площадкой для клуба ВХЛ «Омские Крылья» и волейбольного клуба «Омичка». В СКК также будут проводить культурные мероприятия различного формата.

Напомним, что ледовый дворец был построен в 1980-х годах и долгое время считался главной спортивной ареной Омска. С 2020 года здание не использовалось, но в 2025 году началась масштабная реконструкция. Комплекс планировали открыть этой осенью, однако сроки несколько раз переносились. По последним данным, первая игра в обновленном спорткомплексе пройдет в марте.

