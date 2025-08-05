Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

После реконструкции комплекс станет домом для «Омских Крыльев» и «Омички», а также площадкой для мероприятий.
Омский спортивно-концертный комплекс имени Блинова планируют открыть в сентябре текущего года. Об этом рассказали сегодня во время пресс-завтрака с журналистами.
Рабочими были проведены масштабные внутренние работы: полностью заменены коммуникации, сиденья и прочие элементы интерьера, непосредственно используемые посетителями комплекса.
На первом этаже обустроят зону фуд-кортов и площадки для удобного досуга посетителей. После завершения ремонта территория вокруг комплекса также подвергнется благоустройству.
В обновленном здании постоянной площадкой станут хоккейная команда Высшей лиги «Омские Крылья» и волейбольный клуб «Омичка». Спортивный комплекс будет доступен и для культурных мероприятий различного формата.
Напомним, что спортивно-концертный комплекс был построен в 1980-х годах и вмещал более 5 тыс. человек. Был главной спортивной площадкой региона. С 2020 года простаивал, в 2025 году стало известно о его масштабной реконструкции. Ранее «Авангард» заказал новое оборудование для матчей.
1569Мария Филимонова
·Спорт

После реконструкции комплекс станет домом для «Омских Крыльев» и «Омички», а также площадкой для мероприятий.
Омский спортивно-концертный комплекс имени Блинова планируют открыть в сентябре текущего года. Об этом рассказали сегодня во время пресс-завтрака с журналистами.
Рабочими были проведены масштабные внутренние работы: полностью заменены коммуникации, сиденья и прочие элементы интерьера, непосредственно используемые посетителями комплекса.
На первом этаже обустроят зону фуд-кортов и площадки для удобного досуга посетителей. После завершения ремонта территория вокруг комплекса также подвергнется благоустройству.
В обновленном здании постоянной площадкой станут хоккейная команда Высшей лиги «Омские Крылья» и волейбольный клуб «Омичка». Спортивный комплекс будет доступен и для культурных мероприятий различного формата.
Напомним, что спортивно-концертный комплекс был построен в 1980-х годах и вмещал более 5 тыс. человек. Был главной спортивной площадкой региона. С 2020 года простаивал, в 2025 году стало известно о его масштабной реконструкции. Ранее «Авангард» заказал новое оборудование для матчей.
1569Мария Филимонова