После реконструкции комплекс станет домом для «Омских Крыльев» и «Омички», а также площадкой для мероприятий.

Омский спортивно-концертный комплекс имени Блинова планируют открыть в сентябре текущего года. Об этом рассказали сегодня во время пресс-завтрака с журналистами.

Рабочими были проведены масштабные внутренние работы: полностью заменены коммуникации, сиденья и прочие элементы интерьера, непосредственно используемые посетителями комплекса.

На первом этаже обустроят зону фуд-кортов и площадки для удобного досуга посетителей. После завершения ремонта территория вокруг комплекса также подвергнется благоустройству.

В обновленном здании постоянной площадкой станут хоккейная команда Высшей лиги «Омские Крылья» и волейбольный клуб «Омичка». Спортивный комплекс будет доступен и для культурных мероприятий различного формата.