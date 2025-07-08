На арене появятся два больших экрана, камеры и система судейства.

Клуб «Авангард» приступил к модернизации спортивного комплекса имени Блинова, разместив заявку на приобретение и монтаж современного оборудования, необходимого для полноценного проведения хоккейных матчей.

В частности, запланирована установка двух больших светодиодных экранов размером 11,5 на 6,7 метра. Они предназначены для демонстрации рекламы, видеороликов, клипов и картинок.

Кроме того, клуб рассчитывает внедрить систему видеонаблюдения и телевизионной трансляции матчей «Видеогол». Эта система предусматривает использование камер, серверов и информационного табло для фиксации моментов заброшенных шайб и быстрого определения голевых ситуаций.

Отдельно отмечается покупка и установка системы судейства, включающей пульт судьи, устройство автоматического отсчета времени, табло вызова и сигнальную сирену.

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 14 июля. Участники тендера будут формировать коммерческие предложения сами.

Напомним, что спортивно-концертный комплекс был построен в 1980-х годах и вмещал более 5 тыс. человек. Был главной спортивной площадкой региона. С 2020 года простаивал, в 2025 году стало известно о его масштабной реконструкции.