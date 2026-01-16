В «Авангарде» озвучили прогноз по открытию СКК имени Блинова

Руководство клуба планирует перевезти свою команду ВХЛ в спорткомплекс еще до начала плей-офф.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о планах по «переезду» фарм-клуба «Омские Крылья» в СКК имени Блинова, где сейчас ведется масштабная реконструкция. По планам руководства клуба, «Омские Крылья» должны провести на легендарной арене несколько матчей регулярного чемпионата ВХЛ и матч плей-офф.

Несмотря на сложности, связанные со строительными работами и получением необходимых разрешительных документов, в клубе надеются, что переезд состоится в ближайшее время.

– Хотелось бы увидеть там несколько матчей ВХЛ перед плей-офф и затем сам плей-офф. Но тут сами понимаете: строительство само по себе тяжело прогнозируемое дело, плюс есть момент получения разрешительной документации. Посмотрим, как все будет складываться, однако есть план, что «крылья» заедут туда перед плей-офф, – приводит слова Сопина «Чемпионат».

Отвечая на вопрос о рисках переезда на незнакомый стадион перед плей-офф, генеральный менеджер подчеркнул, что это сознательный шаг. Клуб стремится к тому, чтобы игроки успели «обкатать» новую арену.

– У нас профессиональная команда, которая должна адаптироваться к любым условиям. С этим и связано желание руководства, чтобы «крылья» сыграли там как можно больше матчей в регулярке, опробовали лед и все остальное. Надеюсь, все будет позитивно для нас, – подчеркнул Сопин.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что открытия легендарного спорткомплекса стоит ждать в этом году.