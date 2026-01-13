Хоценко: возрожденный СКК имени Блинова в Омске откроется в 2026 году

В ходе сегодняшней пресс-конференции губернатор Виталий Хоценко, отвечая на вопрос «Омск-информа», назвал сроки открытия реконструируемого СКК имени Блинова.
По словам главы региона, открытия легендарного спорткомплекса стоит ждать в этом году. Хоценко также поделился своими первыми впечатлениями от посещения спортивного объекта.
– В первый раз, когда я побывал в СКК им. Блинова, мне показался он потрясающим, очень красивым объектом, архитектурной доминантой города. Еще это первый искусственный лед, созданный в Омской области, – отметил губернатор.
Еще 7 лет назад спорткомплекс находился в рабочем состоянии, а замечания МЧС по соблюдению норм пожарной безопасности можно было устранить, проведя небольшой ремонт проблемных участков за 40–50 млн рублей. Но время было упущено, и пришлось делать масштабную реконструкцию СКК стоимостью сотни миллионов рублей.
– В последние годы объект не работал на город Омск и на Омскую область. Проезжаешь мимо – стоит какой-то монумент, все темное. Ощущение – как будто в каком-то страшном месте оказался, – поделился Хоценко.
Губернатор назвал работы по возрождению СКК «народной стройкой» и поблагодарил крупных инвесторов за помощь в реализации уникального проекта.