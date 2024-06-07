Но едва прилетев в Омск сегодня утром, комментатор выяснил, что тележки для багажа предоставляют пассажирам по требованию. Это сенсация.

Но едва прилетев в Омск сегодня утром, комментатор выяснил, что тележки для багажа предоставляют пассажирам по требованию. Это сенсация.

В Омск вновь прилетел известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Сегодня и завтра он будет вести в Омске соревнования по художественной гимнастике турнир по художественной гимнастике EVGENIYA CUP имени Евгении Канаевой. Соведущей Губерниева станет бывшая российская «художница» и неоднократная чемпионка мира Яна Батыршина.

Напомним, в предыдущий свой визит в Омск Губерниев оказался очень недоволен тем, что в омском аэропорту не оказалось тележек для багажа. Перед сегодняшним приездом ведущий обещал выяснить, попадет ли аэровокзал в Омска в черный список. И все из-за пресловутых тележек.

Но на месте Губернива ждал приятный сюрприз.

– Ребята, это сенсация!!! Как выяснилось, по требованию пассажиров Омский аэропорт все же предоставляет тележки пассажирам, у которых много с собой багажа!!! Об этом мне любезно сообщила милая сотрудница аэропорта!!! Это небольшая, но наша общая победа, гостей и жителей Омска!!! Ура!!! Продолжаем держать руку на пульсе добра и справедливости!!! – написал Дмитрий в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как отмечал Губерниев в одном из предыдущих постов, с собой он прихватил восемь огромных сумок и палки для ходьбы. А Омск, по словам известного телеведущего, – город просто блестящий.

Турнир EVGENIYA CUP пройдет в Омске 7 и 8 июня.