Известного телеведущего разочаровал аэропорт, где не нашлось тележек для багажа. В Омске Губерниев будет комментировать боулинг.

Известного телеведущего разочаровал аэропорт, где не нашлось тележек для багажа. В Омске Губерниев будет комментировать боулинг.

В Омск прилетел знаменитый российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Как пояснил в своем телеграм-канале телеведущий, здесь он будет комментировать боулинг.

Вот только омский аэропорт телезвезду разочаровал – здесь Дмитрий не нашел тележек, на которых мог бы перемещать свой багаж.

– Какой прекрасный( нет) аэропорт в Омске!!! Прилетел с тремя большими сумками плюс палки , а тележек нет вовсе!!! И тетенька с улыбкой говорит, тащите как хотите!!! Эх, позорники….Город-миллионер и такоэ….., – сумбурно описал впечатления Губерниев в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация автора сохранены).

В Омске Губерниев будет комментировать «Золотые финалы» Кубка Континентальной лиги боулинга, которые состоятся сегодня. В прямом эфире их будут транслировать федеральный телеканал «Матч-ТВ».