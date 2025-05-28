На гала-концерте турнира имени Евгении Канаевой выступит Арина Аверина.

Омск готовится к открытию международных соревнований по художественной гимнастике имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой. С 29 по 31 мая они состоятся в G-Drive Арене и пройдут в 4-й раз.

В соревнованиях выступят гимнастки из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов и России.

29 и 30 мая пройдут групповое и индивидуальное многоборье среди юниорок и сениорок, а 31 мая запланированы финалы в отдельных видах и гала-концерт. Его режиссером выступит заслуженный тренер России и хореограф-постановщик сборной России по художественной гимнастике Ирина Зеновка. Ведущими станут Дмитрий Губерниев и Яна Батыршина.

На шоу будут звездные гости, ведущий солист российского театра танца Аллы Духовой «Todes» Ильдар Гайнутдинов, российская гимнастка Арина Аверина.

Билеты на турнир можно приобрести на официальном сайте G-Drive Арены и на Яндекс.Афише. К слову, самый дешевый билет стоит 500 рублей.