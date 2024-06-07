Этому объекту почти 70 лет. Несколько лет назад фонтан реставрировали.

Этому объекту почти 70 лет. Несколько лет назад фонтан реставрировали.

В Городке Нефтяников на проспекте Культуры неизвестные вандалы разломали стоящий напротив детской поликлиники № 1 фонтан, сообщает «СуперОмск».

Хулиганы оторвали и разломали облицовочные гранитные плиты, их осколки лежат в чаше фонатана. Еще неделю назад облицовка была целой.

– Сейчас же, как видно на снимках, недостает чуть ли не четверти облицовки. По всей видимости, разломали объект буквально на днях, в начале июня 2024 года. Сама чаша уцелела после нападения вандалов на украшение сквера, но неизвестно, из-за отсутствия попыток или по другой причине, – пишет издание.

Отмечается, что фонтан нерабочий, и водой заполняется только во время дождя. Он построен в 1955 году. В 2018 году и фонтан, и площадь у поликлиники реставрировались.

Напомним, на этой неделе неизвестный расстрелял на площади Победы остановку общественного транспорта из пневматического оружия. Мэр Омска Сергей Шелест назвал стрелка неумным человеком и пригрозил заменить стеклянные остановки на бетонные.