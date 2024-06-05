Клубы дыма плотной пеленой заволокли Любинский проспект. Часть улицы перегородили пожарные машины.

Клубы дыма плотной пеленой заволокли Любинский проспект. Часть улицы перегородили пожарные машины.

Сегодня, 5 июня, в течение двух часов омские спасатели ликвидировали пожар на Любинском проспекте. Полыхал популярный ресторан «Хочу Пури». Обозреватель «Омск-информа» вместе с горожанами наблюдали, как огонь планомерно уничтожал помещения заведения общепита. Прохожих к зданию не пускали, однако самые любопытные успели просочиться со стороны музея имени Врубеля.

Подъезд к зданию перегородили 7 пожарных машин, потоки воды, образовавшиеся после тушения возгорания, начали подтапливать нижнюю часть Любинского проспекта. Плотные клубы черного едкого дыма можно наблюдать в радиусе нескольких километров, в воздухе повис запах гари.

32 спасателя, работавшие на тушении, похоже, немного выдохлись. Бригады, ликвидировавшие пламя в здании, отдыхали, сидя прямо на земле. Часть спасателей до сих пор продолжает проливать крышу, поскольку очаг возгорания находится под кровлей.

По данным заместителя главы пресс-службы ГУ МЧС по Омской области Алексея Сальникова, площадь пожара составила 100 кв. м. Но по ощущениям гораздо больше – вместо помещений заведения теперь зияет изуродованная пламенем бездна. Судя по всему, здание выгорело полностью. На месте дежурит машина скорой помощи, однако она сегодня никому не понадобилась: 20 сотрудников сумели эвакуироваться самостоятельно. По сведениям фельдшера скорой помощи, пострадавших нет.

На финальном этапе выяснилось, что в помещениях ресторана осталось два газовых баллона, которые необходимо вынести. В итоге и этот вопрос решили. Ущерб еще предстоит оценить, но уже понятно, что придется изрядно потрудиться над восстановлением.

Стоит отметить, что здание ресторана является памятником культуры регионального значения. В нем располагался дом купчихи Шаниной, построенный на рубеже XIX–XX веков. Заведение открыли в 2022 году, и сразу же вскрылись серьезные проблемы с канализацией. Теперь прибавилась еще одна – историческое здание придется восстанавливать концессионеру, компании «Партнер Инвест».