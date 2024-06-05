В здании загорелась кровля. Сейчас на месте работают более 30 спасателей. Пострадавших, к счастью, не оказалось.

В здании загорелась кровля. Сейчас на месте работают более 30 спасателей. Пострадавших, к счастью, не оказалось.

В Омске горит грузинский ресторан «Хочу Пури», находящийся на площади Дзержинского. Как рассказали РИА «Омск-информ» в пресс-службе регионального МЧС, в здании загорелась кровля. Сообщение о возгорании поступило около 11:30 часов. Пострадавших, по данным ведомства, нет. Самостоятельно удалось эвакуироваться 24 сотрудникам ресторана.

Сейчас на месте происшествия работают 7 единиц техники и 32 спасателя. Причина пожара пока неизвестна.