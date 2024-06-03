Девушка решила сосредоточиться на учебе. Об играх в Омске у нее остались только приятные воспоминания.

Девушка решила сосредоточиться на учебе. Об играх в Омске у нее остались только приятные воспоминания.

Блокирующая волейбольной «Омички» Алина Асландзия решила завершить карьеру. Волейболистке 22 года, и, казалось бы, заканчивать еще рано.

– Я приняла решение закончить профессиональную карьеру. В планах сейчас учеба, через две недели начинается подготовка к Всероссийской летней Универсиаде, – рассказала блокирующая клубной пресс-службе.

Волейболистка провела в Омске четыре сезона, и это время запомнилось ей с лучшей стороны.

– Омск стал для меня больше, чем просто командой. Хочу поблагодарить каждого, с кем довелось работать за все четыре сезона: тренерский штаб, девочек, руководство. Отдельное спасибо болельщикам, поддержку которых мы чувствовали по ходу всего сезона. Самые запоминающиеся игры – это игры в Омске. На всех домашних матчах была невероятная атмосфера. За это еще раз огромное спасибо нашим болельщикам! – цитирует Алину телеграм-канал ВК «Омичка».

Профессиональную карьеру Алина Асландзия начала в читинском клубе «Забайкалка» в 2016 году. В Омск перебралась в 2020 году и вместе с командой дошла до Суперлиги. Напомним, выход в высший дивизион «Омичка» оформила в мае.