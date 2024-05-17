За право сыграть в элитном дивизионе российского волейбола омские девушки бились с соперницами из Курска. Сегодня прошел решающий матч.

За право сыграть в элитном дивизионе российского волейбола омские девушки бились с соперницами из Курска. Сегодня прошел решающий матч.

Команда «Омичка» спустя 8 лет возвращается в элиту российского волейбола – Суперлигу. Сегодня омские спортсменки на домашней площадке одержали решающую победу над командой «Атом-Курск» и завоевали путевку в главный турнир.

Серия за выход в Суперлигу шла до трех побед. В Курске соперницы обменялись выигрышными матчами, а в Омске хозяйки площадки одержали две уверенные победы (3:0 и 3:0). С возвращением в элиту «Омичку» поздравил губернатор Виталий Хоценко.

– Дорогие девушки, уважаемые наши гости, поздравляю вас с победой! Вернули историческое имя «Омички» и вышли в Суперлигу в первый раз с сезона 2015–16 года, это большое достижение, это уже история, – сказал глава региона.

Главный тренер «Омички» Виктор Ушаков за возвращение команды в элиту был награжден знаком «Заслуженный работник физической культуры Омской области».

– Чувствую неописуемую радость за наш общий успех, спасибо девчонкам за результат, спасибо болельщикам за поддержку, – сказал после матча Ушаков.

Он поблагодарил за поддержку команды правительство Омской области и генерального партнера – компанию «Руском».