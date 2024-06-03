Омск-Информ
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·Спорт

Предыдущий сезон Никита Долгопятов провел в «Могилеве».

В хоккейной команде «Омские Крылья», выступающей в ВХЛ, пополнение. На один сезон подписан контракт с нападающим Никитой Долгопятовым.

Прошлый сезон 24-летний негабаритный форвард (рост 175 см, вес 72 кг) провел в «Могилеве» из одноименного города, выступающего в белорусской Экстралиге.

В 46 матчах регулярного чемпионата Никита набрал по системе «гол+пас» 35 (21+14) очков.

Напомним, что в мае «Омские Крылья» также заключили контракты с тренером Евгением Фадеевым и вратарем Арсением Ахметовым.

·Спорт

Предыдущий сезон Никита Долгопятов провел в «Могилеве».

В хоккейной команде «Омские Крылья», выступающей в ВХЛ, пополнение. На один сезон подписан контракт с нападающим Никитой Долгопятовым.

Прошлый сезон 24-летний негабаритный форвард (рост 175 см, вес 72 кг) провел в «Могилеве» из одноименного города, выступающего в белорусской Экстралиге.

В 46 матчах регулярного чемпионата Никита набрал по системе «гол+пас» 35 (21+14) очков.

Напомним, что в мае «Омские Крылья» также заключили контракты с тренером Евгением Фадеевым и вратарем Арсением Ахметовым.