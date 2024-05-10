Омск-Информ
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·Спорт

Евгений Фадеев будет отвечать за работу с защитниками.

В тренерском штабе «Омских Крыльев» пополнение, сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба. Тренером по работе с защитниками назначен 41-летний Евгений Фадеев.

Фадеев – воспитанник усть-каменогорского хоккея. Большую часть игровой карьеры невысокий, но габаритный защитник провел в казахстанских клубах. В России играл за екатеринбургский «Автомобилист» в 2009–2010 годах.

Тренерскую карьеру также начинал в родном Усть-Каменогорске. Последним местом работы перед переездом в Омск был «Южный Урал» из Орска.

Также «Омские Крылья» продлили до 2025 года контракты со старшим тренером Андреем Мироновым и тренером по физической подготовке Алексеем Войтюком.

·Спорт

Евгений Фадеев будет отвечать за работу с защитниками.

В тренерском штабе «Омских Крыльев» пополнение, сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба. Тренером по работе с защитниками назначен 41-летний Евгений Фадеев.

Фадеев – воспитанник усть-каменогорского хоккея. Большую часть игровой карьеры невысокий, но габаритный защитник провел в казахстанских клубах. В России играл за екатеринбургский «Автомобилист» в 2009–2010 годах.

Тренерскую карьеру также начинал в родном Усть-Каменогорске. Последним местом работы перед переездом в Омск был «Южный Урал» из Орска.

Также «Омские Крылья» продлили до 2025 года контракты со старшим тренером Андреем Мироновым и тренером по физической подготовке Алексеем Войтюком.