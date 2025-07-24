В новом сезоне гендиректор рассчитывает на прогресс.

Генеральный директор омского хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков решил рассказать, в чем смысл такой масштабной перезагрузки команды ВХЛ. Дело в том, что «Омские Крылья» появились в 2021 году, но ни разу так и не вошли в двадцатку лучших команд.

– Может ли это устраивать такую организацию, как наша? Конечно, нет. Разговоры про то, что результат не важен, а главной задачей «Омских Крыльев» является подготовка игроков для первой команды, финальная огранка талантов – воспользуюсь такой производственной терминологией – чушь, ложная парадигма. В спорте ничего не растет и не развивается, если нет спортивной задачи, нет побед, нет амбиций. Искусственные методы подъема своих молодых воспитанников по вертикали приводят к деградации ребят, к их регрессу. Прибавьте к этому имиджевые потери от позорных результатов команды каждый сезон, а я еще вижу, сколько на все это мы тратим... Вывод напрашивается единственный – требуется реформа,– заявил Чистяков.

Новый состав, по его словам, сбалансированный, и в нем также есть воспитанники из «Омских Ястребов». Все новички прошли отбор с участием нового тренера – Луи Робитайла, который приехал в Омск неделю назад, но работает с нами уже не первый месяц.

– По-хорошему одержимый хоккеем человек, открытый, трудоголик, мгновенно проникся симпатией к стране, к Омску. На два летних месяца привез с собой всю семью – супругу и троих детей. Сын, кстати, хоккеист: мы организовали для него возможность тренироваться с нашими «ястребами», это еще и позволит ребятам расширять свой кругозор, общаясь и работая на льду с молодым канадцем, – добавил Чистяков.

Он отметил интересные методы нового тренера, логичный и честный подход к команде и постоянную связь с Ги Буше. Иностранные специалисты собираются устроить тренировочные матчи между «Омскими Крыльями» и «Авангардом».

Чистяков уверен, что в новом сезоне команде ВХЛ удастся добиться серьезного прогресса.