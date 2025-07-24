Герман Чистяков подчеркнул, что уход форварда был вызван стратегическими изменениями и приоритетами тренерского штаба.

Генеральный директор омского хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков прервал молчание и подробно осветил мотивы расставания с нападающим Владимиром Ткачевым. Руководитель отметил эмоциональную значимость этого события лично для себя.

– Тема особая, деликатная и трогательная для меня. Первый игрок в хоккее, контракт с которым я подписал в 2023 году в Сочи, на сборах команды. Тогда муссировалась тема с его возможным отъездом в НХЛ (правда или нет – не знаю), но решили, что такого хоккеиста упускать нельзя: тренер планировал строить команду вокруг Володи и его связки с Ридом Буше. Договорились. Подписали. Не жалел ни разу, – поделился Чистяков воспоминаниями.

Переломным моментом для дальнейших отношений с Ткачевым стала серьезная травма, заставившая пересмотреть тактику клуба и планы на следующий сезон.

– Тяжелая травма Володи оказалась триггером ко многим последующим процессам, включая резкие перемены в клубе и команде, когда сезон начал заваливаться. С учетом пропуска сезона и потолка зарплат договорились изменить условия контракта – спасибо парню, что пошел навстречу, и мы продлили сотрудничество еще на год. Не жалел ни разу, – отметил гендиректор.

Однако специфика спорта привела к тому, что приоритеты тренерского штаба сместились в сторону усиления позиции центра нападения, и в результате клуб пришел к выводу, что дальнейшее пребывание Ткачева осложняет выполнение поставленных задач.

– Но в спорте так бывает. И не редко. И нет никаких конфликтов. Есть тактика, подходы, тренерское видение. Наш тренер в приоритет ставит наличие центральных нападающих. Если мы могли бы предоставить сильных центров без необходимости расставаться с Ткачевым – было бы именно так. Поэтому и искали, и пытались весь пазл сложить. Не получилось. Да, просили Владимира сгонять в Канаду и поговорить с тренером. Спасибо ему – он был готов. А что тут непонятного? Если есть недопонимание, если есть вопросы – что может быть лучше прямого диалога с глазу на глаз? Зачем тянуть? Тащить вопросы на сбор? Гораздо лучше начать сезон без наследия прошлого сезона, все выяснить и проговорить, – добавил Чистяков.

В конце концов было принято непростое, но необходимое решение прекратить сотрудничество с Ткачевым. Чистяков подчеркнул, что расставание никак не повлияло негативно на карьеру хоккеиста, поскольку ему быстро нашлась другая команда.