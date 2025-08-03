Омск-Информ
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·Спорт

Он будет играть за фарм-клуб, но сможет помочь и самому «Авангарду».
Омский хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с 24-летним нападающим Денисом Почиваловым. Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон. Нападающий будет играть за «Омские Крылья», но, по словам ассистента генерального менеджера клуба Михаила Бирюкова, получит шанс закрепиться и помочь «Авангарду».
– Универсальный форвард, который может действовать и в центре, и на краю атаки. Он обладает всеми необходимыми навыками, чтобы помочь команде. Уверены, что его универсальность и настрой станут серьезным усилением для нас, – отметил Бирюков.
В прошлом сезоне Почивалов сыграл 15 матчей регулярного чемпионата за «Торпедо», набрав 2 (1+1) очка и 3 матча плей-офф за «Трактор». Отметим, что «Авангард» получил спортивные права на Почивалова в рамках обмена с «Северсталью».
Андрей Андреев
·Спорт

Он будет играть за фарм-клуб, но сможет помочь и самому «Авангарду».
Омский хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с 24-летним нападающим Денисом Почиваловым. Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон. Нападающий будет играть за «Омские Крылья», но, по словам ассистента генерального менеджера клуба Михаила Бирюкова, получит шанс закрепиться и помочь «Авангарду».
– Универсальный форвард, который может действовать и в центре, и на краю атаки. Он обладает всеми необходимыми навыками, чтобы помочь команде. Уверены, что его универсальность и настрой станут серьезным усилением для нас, – отметил Бирюков.
В прошлом сезоне Почивалов сыграл 15 матчей регулярного чемпионата за «Торпедо», набрав 2 (1+1) очка и 3 матча плей-офф за «Трактор». Отметим, что «Авангард» получил спортивные права на Почивалова в рамках обмена с «Северсталью».
Андрей Андреев