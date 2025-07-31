Взамен череповецкий клуб получит денежную компенсацию.

Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о подписании контракта с 28-летним нападающим Михаилом Котляревским из «Северстали». Омский клуб заключит с ним контракт на три года. Котляревский будет выступать под номером 53.

– Михаил – габаритный праворукий нападающий, впечатляющий своей физической подготовкой. Несмотря на свою комплекцию, Котляревский демонстрирует высокую скорость и отличную маневренность на льду, также обладает мощным и точным броском. Плюс Михаил – командный игрок с бойцовским характером, – отметил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин.

В сезоне КХЛ 2024/2025 Котляревский провел 71 матч за «Трактор» и «Северсталь» и набрал 35 (20+15) очков. Показатель полезности – «+4».

Взамен череповецкий клуб получит денежную компенсацию. Также в рамках сделки «Авангард» получил спортивные права на нападающего Дениса Почивалова.