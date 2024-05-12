Прежний председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов невысоко оценивал качества голкипера Арсения Ахметова.

Прежний председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов невысоко оценивал качества голкипера Арсения Ахметова.

В омском «Авангарде» подписали односторонний контракт ВХЛ на один сезон с 25-летним вратарем Арсением Ахметовым. Хоккеист уже играл за «Омские Крылья» в сезоне 2022/23. Прошлый сезон Арсений провел в ХК «Арлан», где добился успехов: стал чемпионом Казахстана.

Интересно, что теперь уже бывший председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов в свое время невысоко оценивал профессиональные качества Арсения Ахметова. Он считал, что голкипер никогда не пробьется в «Авангард» и не прыгнет выше головы. Теперь у вратаря появился шанс опровергнуть этот прогноз.

За 24 матча регулярного чемпионата в «Арлане» Арсений Ахметов отразил 92.8 % бросков при коэффициенте надежности – 1.85. Также у голкипера два матча в плей-офф – 88.5 %, 3.00.