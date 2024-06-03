Такую эмоциональную оценку хоккеисту дала его бывшая жена, певица Пелагея, после того как Иван заблокировал выезд за границу их дочери.

Такую эмоциональную оценку хоккеисту дала его бывшая жена, певица Пелагея, после того как Иван заблокировал выезд за границу их дочери.

Известная российская фолк-певица Пелагея рассказала о том, как ее дочери Таисии не удалось поехать за границу. Как оказалось, выезд девочке заблокировал ее отец, бывший муж Пелагеи и экс-нападающий «Авангарда» Иван Телегин.

Из длинного поста в телеграм-канале артистки становится ясно, что 7-летней Таисии на первые в ее жизни каникулы после окончания школы бабушка подарила путевку в Турцию. Однако в аэропорту девочка и ее бабушка столкнулись с известием о запрете на выезд, которое им сообщил сотрудник таможенной службы.

– Тася ждала поездки, считала дни, собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан… ведь уже куплены билеты на самолет, выбран и оплачен отель, где ее ждали веселые мероприятия с аниматорами и конечно встречи с новыми друзьями. Отдых с бабулей на море… солнце и счастье. Беззаботное счастье детства…, – пишет певица (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены).

Пелагея отмечает, что Телегин никому не сообщил о своем решении, и считает, что сделал это намеренно.

– Вот так, окончив свой Первый класс, Тася столкнулась с жестокой действительностью с беззубой жестокостью «папочки», – комментирует этот эпизод артистка.

В завершение она вспоминает, что недавно отмечался День защиты детей, и призывает верить, что порядочных людей в мире большинство.

– Бывает, конечно, исключение… Душевные инвалиды. Которые когда проигрывают суды (очередной четвертый суд опять проигран Иваном Телегиным), то бесятся от бессильной злобы, наказывая за это собственных маленьких дочек, – приводит в пример своего бывшего мужа Пелагея.

Впрочем, певица верит, что таких людей мало.

Напомним, что Телегин покинул «Авангард» 1 мая в составе группы игроков после истечения срока их контрактов.