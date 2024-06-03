Такую эмоциональную оценку хоккеисту дала его бывшая жена, певица Пелагея, после того как Иван заблокировал выезд за границу их дочери.
Известная российская фолк-певица Пелагея рассказала о том, как ее дочери Таисии не удалось поехать за границу. Как оказалось, выезд девочке заблокировал ее отец, бывший муж Пелагеи и экс-нападающий «Авангарда» Иван Телегин.
Из длинного поста в телеграм-канале артистки становится ясно, что 7-летней Таисии на первые в ее жизни каникулы после окончания школы бабушка подарила путевку в Турцию. Однако в аэропорту девочка и ее бабушка столкнулись с известием о запрете на выезд, которое им сообщил сотрудник таможенной службы.
– Тася ждала поездки, считала дни, собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан… ведь уже куплены билеты на самолет, выбран и оплачен отель, где ее ждали веселые мероприятия с аниматорами и конечно встречи с новыми друзьями. Отдых с бабулей на море… солнце и счастье. Беззаботное счастье детства…, – пишет певица (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены).
Пелагея отмечает, что Телегин никому не сообщил о своем решении, и считает, что сделал это намеренно.
– Вот так, окончив свой Первый класс, Тася столкнулась с жестокой действительностью с беззубой жестокостью «папочки», – комментирует этот эпизод артистка.
В завершение она вспоминает, что недавно отмечался День защиты детей, и призывает верить, что порядочных людей в мире большинство.
– Бывает, конечно, исключение… Душевные инвалиды. Которые когда проигрывают суды (очередной четвертый суд опять проигран Иваном Телегиным), то бесятся от бессильной злобы, наказывая за это собственных маленьких дочек, – приводит в пример своего бывшего мужа Пелагея.
Впрочем, певица верит, что таких людей мало.
Напомним, что Телегин покинул «Авангард» 1 мая в составе группы игроков после истечения срока их контрактов.