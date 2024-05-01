«Авангард» не стал продлевать контракты с пятью хоккеистами, которые покинули команду.

«Авангард» не стал продлевать контракты с пятью хоккеистами, которые покинули команду.

В первый день открытия трансферного рынка в КХЛ омский «Авангард» объявил о расставании сразу с пятью хоккеистами. Хотя особых неожиданностей не произошло.

В связи с истечением срока контракта команду покидают защитники Богдан Киселевич и Егор Рыков, а также нападающие Иван Телегин, Райан Спунер и Дамир Жафяров.

– Клуб благодарит игроков за профессиональную работу и желает удачи в дальнейшей карьере! – говорится в официальном сообщении.

Вчера было объявлено о том, что «Авангард» расстался с нападающим Валентином Пьяновым.