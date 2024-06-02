Омск-Информ
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·Спорт

Это дополнительное испытание спортсмену предстояло перед встречей с американским бойцом на турнире SFC-10.

Омский боец Александр Шлеменко рассказал об испытании бытом, которое ему предстояло пройти перед недавно состоявшимся в Омске турниром SFC-10, где он встретился с американцем Кертисом Миллиндером.

– Жены на бое не было. Она повезла дочку на гимнастику. У нее скоро показательное выступление на международном турнире по художественной гимнастике имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой «EVGENIYA CUP». Вот я и остался один с четырьмя сыновьями. Нужно за ними следить, себя накормить, их. К тому же, выступая в родном городе, я чувствую огромный груз ответственности. Я не могу позволить себе проиграть и всех подвести, – цитирует Шлеменко Om1.

Напомним, Шлеменко нокаутировал Миллиндера уже в первом раунде.

·Спорт

Это дополнительное испытание спортсмену предстояло перед встречей с американским бойцом на турнире SFC-10.

Омский боец Александр Шлеменко рассказал об испытании бытом, которое ему предстояло пройти перед недавно состоявшимся в Омске турниром SFC-10, где он встретился с американцем Кертисом Миллиндером.

– Жены на бое не было. Она повезла дочку на гимнастику. У нее скоро показательное выступление на международном турнире по художественной гимнастике имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой «EVGENIYA CUP». Вот я и остался один с четырьмя сыновьями. Нужно за ними следить, себя накормить, их. К тому же, выступая в родном городе, я чувствую огромный груз ответственности. Я не могу позволить себе проиграть и всех подвести, – цитирует Шлеменко Om1.

Напомним, Шлеменко нокаутировал Миллиндера уже в первом раунде.