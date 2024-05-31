Казахстанский национальный университет имени аль-Фараби станет первым зарубежным вузом, открывшем филиал на территории России.

Казахстанский национальный университет имени аль-Фараби станет первым зарубежным вузом, открывшем филиал на территории России.

В Омске будет создан филиал Казахстанского национального университета имени аль-Фараби. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Омске заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и ректор казахстанского вуза Кансеитулы Туймебаев. Ранее сообщалось, что это будет первый филиал зарубежного вуза в России.

– На протяжении многих лет Казахстан остается одним из основных партнеров Омской области. Мы очень дорожим сотрудничеством в гуманитарной сфере и особенно теми связями, которые установились между нашими университетами и подкреплены совместными проектами, – прокомментировал событие губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По словам главы региона, КазНУ им. аль-Фараби уже сотрудничает с ведущими вузами Омской области – классическим и техническим университетами.

Казахстанский национальный университет имени аль-Фараби находится в Алма-Ате. Был основан в 1934 году. В университете обучаются более 25 тысяч студентов и магистрантов по многоуровневой системе высшего профессионального образования. В 2022 году КазНУ занял 150-е место в мире по версии международного рейтингового агентства QS World University Rankings.