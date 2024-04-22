Этим учебным заведением станет филиал Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби. Этот вуз располагается в Алма-Ате.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский сообщил об открытии в Омске филиала Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби. Он станет первым филиалом зарубежного вуза на территории России.
– Мы договорились об открытии Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби в Омске. Это будет первый филиал зарубежного университета на территории России, – цитирует Могилевского «Sputnik на русском». – Мы постараемся, чтобы коллегам из Казахстана было комфортно у нас. Я думаю, что будут совместные исследовательские проекты. У нас хорошие контакты с коллегами из Казахстана. Студентов из Казахстана у нас учится больше, чем из любой другой страны.
Казахстанский национальный университет имени Аль-Фараби находится в Алма-Ате. Был основан в 1934 году. В университете обучаются более 25 тысяч студентов и магистрантов по многоуровневой системе высшего профессионального образования. В 2022 году КазНУ занял 150-е место в мире по версии международного рейтингового агентства QS World University Rankings.